داوم عليها.. 7 وصايا من النبي لـ أمته

ذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، 7 وصايا من النبي لأمته، عليهم أن يحرصوا على المداومة عليها في حياتهم، ففيهم الثواب الجزيل.

وعن هذه الوصايا، ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: " أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادةِ المريض، واتِّباعِ الجنائز، وتشميتِ العاطسِ، ونصرِ الضعيفِ، وعوْنِ المظلومِ، وإفشاءِ السَّلامِ، وإبرارِ القَسَم". متفق عليه

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع: «..أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ..». [أخرجه الترمذي] وعند مسلم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ..».

وصايا النبي

ونشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، وصايا النبي في التعامل مع الجار، وأبرز حقوق الجار في الإسلام والتي حثنا عليها الشرع الحنيف، مما يؤكد مكانة الجار وأهميته في الحياة المجتمعية.

وهذه الحقوق كما يلي:

- إكرام الجار والإحسان إليه، لقول النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره".

- محبة الخير للجار، لقول النبي "لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه".

- التحذير من قطع المعروف عن الجار، فكم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يارب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.

- الإهداء للجار، فإذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف.

- النهي عن إيذاء الجار، لقول النبي "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه".

- تقديم الجار على من سواه، فعن عاشة رضي الله عنها، قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلي أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا".