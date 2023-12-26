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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد مسئول فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي بخان يونس

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور خميس النجار، وزوجته واثنين من أبنائه وأحفاده في غارة إسرائيلية على خان يونس بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ مساء أمس.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على غزة صباح اليوم حيث جرى قصف مدفعي استهدف وسط مدينة خان يونس بالتزامن مع غارات تشنها طائرات الاحتلال في مناطق اخرى.

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واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الجرن في جباليا شمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

غزة المجلس التشريعي الفلسطيني

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