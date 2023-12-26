أول تعليق من مدرب نيوكاسل بعد خسارته من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

علق إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، على سقوط فريقه أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيدي هاو في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي بي سي": "مستوانا في الشوط الأول كان جيدًا، ولكن كانت الأمور صعبة في الشوط الثاني، حيث لم نلعب بصورة مميزة".

وأضاف: "كنا على مقربة من التقدم في النتيجة 2-0، ولكن انقلب الأمر ونجحوا بدورهم في التسجيل، تواجدنا دائمًا في المباراة ولكنهم تمتعوا بالسرعة والقوة البدنية".



وتابع: "كنا نفتخر بأنفسنا في تلك الوضعيات الدفاعية والتعامل معها بصورة أفضل، ولكن لسبب ما لم نكن كذلك اليوم".

وأتم: "أنا أحلل بالفعل ما حدث اليوم لرغبتنا الدائمة في التحسن، نأمل أن نحظى الآن ببعض الوقت من أجل التدرب".

يذكر أن نيوكاسل خسر مباريات في البوكسينج داي، أكثر من أي فريق آخر طوال تاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 47 مرة، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".