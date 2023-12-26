مجلس الفروسية: قرار وزير الرياضة غير دستوري ويخترق الميثاق الأولمبي

أصدر مجلس ادارة اتحاد الفروسية برئاسة هشام حطب بيانا يرفض فيه قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف رئيس وأعضاء الاتحاد بزعم وجود مخالفات مالية.

وذكر البيان أن اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لم تنتهي من عملها حتى اليوم وإن كان قد انتهت فكان من المفروض إعطاء نسخة من تقرير المخالفات المالية لمجلس الفروسية ومنحه مهلة 30 يوما للرد كما هو المتبع في الهيئات الرياضية وفقا للوائح القانون.

وأعلن مجلس الفروسية أن قرار الايقاف غير دستوري ويخترق الميثاق الأولمبي لذا لن يألوا جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القرار على كافة الأصعدة.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قراراً بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة هشام حطب والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد، والتى تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛ بناء على أعمال التفتيش المالى والإدارى والقانوني التى تمت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن.



ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنةالأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.

وعلم صدى البلد من مصادره بأن بناء على القرارات السابقة ينعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مساء اليوم لاتخاذ قرار إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة لزوال صفة رئيس اتحاد وعضو باللجنة على ان يتم الاختيار ما بين ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة أو شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث كقائم بأعمال رئاسة اللجنة لحين انتهاء كافة التحقيقات