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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم بإعدام المتهم بقـ تل زميلته في الشرقية

صدى البلد

تصدر اليوم محكمة جنايات الزقازيق فى محافظة الشرقية، حكمها بالإعدام على المتهم بقتل زميلته فى العمل والتخلص من جثتها فى مصرف بعد سرقتها، لفضيلة مفتى الديار المصرية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد سراج الدين ومحمد سامي بده ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.


وتعود أحداث القضية رقم 5347 لسنة 2023 جنايات مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 1891 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم عبدالله م ع م ال، عامل، مقيم في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 أبريل الماضي، وبدائرة مركز مشتول السوق، قتل المجني عليها أمينة م م أ، 20 سنة، عمدا مع سبق الإصرار.
 

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