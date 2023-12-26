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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور نجوم الفن.. تفاصيل حفل تكريم "رجل المسرح" بالقومي

صدى البلد

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، وذلك في السابعة مساء غدا الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي،  تحت رعاية وزيرة الثقافة  الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال. 


يحضر الاحتفالية مجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد المسرحيين منهم؛ الفنانات القديرات؛ سميرة عبد العزيز، سهير المرشدي، مديحة حمدي، آمال رمزي، عفاف شعيب، عايدة فهمي، ناهد رشدي، ميرنا وليد، والفنان القدير محمود الحديني، والمخرج القدير عبد الغني زكي، والفنان القدير خالد الذهبي، والقديران؛ سيف عبد الرحمن، وهاني كمال، والنقاد المسرحيين؛ عبد الرازق حسين، محمد بهجت، محمد الروبي، باسم صادق، وآخرين.

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يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رجل المسرح" من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ إعداد وسيناريو علي داود، مونتاج أيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل، يستعرض الفيلم؛ السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت: كريم عافية، آلة الكلارينت: إيناس محمد، وعلى آلة التشيلو: نرمين نبيل.


ويختتم الحفل بإهداء المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

الدكتورة نيفين الكيلاني السيرة الذاتية الفرقة الموسيقية الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح الفنان القدير إيهاب فهمي الفنان القدير محمود الحديني

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