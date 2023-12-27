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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شعوب العالم الثالث لا تعاني وحدها| تهالك كارثي للبنية التحتية في ألمانيا.. وتردى حالة الطرق والسكك الحديدية

البنية التحتية الألمانية
البنية التحتية الألمانية المتهالكة

يبدوا أن شعوب العالم الثالث تعيش حالة من الإحباط المبالغ فيه، فالنظر  إلى ما تعانيه بعض الدول المتقدمة، فإن هناك تشابه كبير في الأزمات التي تعانيه كلا المجتمعين، وتواجه البنية التحتية في ألمانيا تحديات كبيرة، سواء كانت الطائرات الحكومية المعيبة أو الجسور المسدودة - فإن الصعوبات الفنية تؤدي إلى تباطؤ البلاد في العديد من المجالات، وهى الحالة الكارثية التي رصدها تقرير لصحيفة فوكس الألمانية.

وتعاني ألمانيا من مشاكل البنية التحتية، وفي الآونة الأخيرة، شعرت وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) بهذا الشعور، حيث تعطلت طائرتهم، وهي طائرة إيرباص A340، والتي كان من المفترض أن تقلهم إلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية في رحلة عمل، وكانت هناك مشاكل فنية، فيما يواجه العديد من الأشخاص شيئًا مماثلاً على الطرق السريعة أو القطارات الألمانية كل يوم، وربما حادث بيربوك هو مجرد غيض من فيض.

 

 

حالة مزرية 

الجسور المغلقة، وأنظمة السكك الحديدية القديمة، وخطوط الكهرباء المفقودة أو الإنترنت البطيء والبقع الميتة في شبكة الهاتف المحمول، وقد تزايدت الأخبار السيئة حول البنية التحتية الألمانية في السنوات الأخيرة، فهناك الكثير من الأشياء متهالكة وتؤدي إلى تباطؤ البلاد واقتصادها، وبنظرة على المجالات الفردية تظهر أنه لا يوجد مكان تسير فيه الأمور على ما يرام، ويقول توماس بولس، خبير النقل والبنية التحتية في المعهد الاقتصادي الألماني (IW)، في مقال أكاديمي: "في ألمانيا الغربية على وجه الخصوص، العديد من البنى التحتية قديمة للغاية، وبعد مطلع الألفية، انخفضت الاستثمارات في البنية التحتية في نهاية المطاف على الصعيد الوطني، ولمدة عقد ونصف تقريبا، عاشت ألمانيا على الجوهر، وخاصة في مجال البنية التحتية للنقل.

 

وبالإضافة إلى الطائرات الحكومية المعيبة والتأخير في عمليات السكك الحديدية، أصبحت البنية التحتية تشكل تحدياً كبيراً لألمانيا، ويعطي الخبراء ثلاثة أسباب لذلك، (نقص الأموال في الميزانيات العامة - إجراءات التخطيط والموافقة المطولة - قلة العمالة الماهرة)، ويكتب الخبير أن إجراءات التخطيط والموافقة الألمانية أثبتت أنها معيقة بشكل خاصن فقد تحولوا إلى حد كبير إلى قانون يمنع البناء، ويتفاقم الوضع بسبب النقص الواضح في العمال المهرة، ويقول بولس: "يتراوح ذلك بين سلطات التخطيط والموافقة مرورًا بصناعة البناء والتشييد ومشغلي الشبكات".

 

 

البنية التحتية هنا متداعية بشكل خاص

وبحسب الصحيفة الألمانية، يوضح مثال جسر وادي رحميدي في شمال الراين-وستفاليا مدى سوء شبكة النقل الألمانية، حيث يبلغ طوله 453 مترًا، وارتفاعه 75 مترًا، ويتعرض لأضرار بالغة، وقد تم حظره في ديسمبر 2021، و تم تفجيره أخيرًا في 7 مايو 2023 في تمام الساعة 12 ظهرًا، ومنذ ذلك الحين، عادت حركة المرور إلى الاضطراب في طريقها عبر بلدة لودنشايد المجاورة مرة أخرى، فالمشكلة الكبرى، وكان الجسر جزءًا من الطريق السريع الفيدرالي رقم 45، الذي يربط منطقة الرور بجنوب ألمانيا، وهو شريان حياة اقتصادي، والوضع مشابه لبقية البنية التحتية للنقل في ألمانيا، ولكي تتمكن ألمانيا من استخدام بنيتنا التحتية بشكل فعال في المستقبل ولكي تكون قادرة على مواجهة التحديات، يعتقد ثيلو شيفر، رئيس قسم التحول الرقمي وتغير المناخ في IW ، فإنها بحاجة إلى شيئين: "المزيد من المال وأقل البيروقراطية”.

 

وقال الخبير لـ FOCUS عبر الإنترنت: "في كثير من الأحيان تفشل الأمور بسبب إجراءات التخطيط المطولة؛ وتستغرق المشاريع الفردية في بعض الأحيان ما يقرب من عشر سنوات، وفيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل، فمن الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من السرعة، فالمهام أصبحت أكبر وليس أصغر، وبحسب تحليل IW فإن أسباب تهالك الطرق والجسور في ألمانيا هي ( عمر البنية التحتية للنقل الحالية - حجم حركة المرور يتجاوز بكثير ما تم تصميم البنية التحتية من أجله - الاستثمارات المهملة بعد مطلع الألفية).

 

 

40% من الشبكة تم بناءها منذ 33 عاما

ويشير توماس بولس أيضًا إلى أن أجزاء كبيرة من الشبكة الحالية تم بناؤها قبل إعادة التوحيد في عام 1990، فمن بين الطرق السريعة الفيدرالية، كان أكثر من 40 بالمائة منها يعود إلى ما قبل عام 1990، وقد تطور حجم حركة المرور في ألمانيا بشكل أكثر ديناميكية بكثير مما توقعه المخططون، وبالإضافة إلى ذلك، في عام 1986 تم زيادة الوزن الإجمالي المسموح به للشاحنات إلى 40 طنا، وكانت هذه كارثة على طرق النقل الألمانية، ووفقا لوزارة النقل الاتحادية، هناك 4600 جسر بحاجة إلى التجديد اليوم.

 

وبحسب الصحفة الألمانية، فالعديد من مشاريع البناء هي النتيجة، تؤدي مواقع البناء إلى مزيد من الاختناقات المرورية على الطرق السريعة، ووفقًا لشركة ADAC، تضاعفت أطوال الازدحام المروري أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2018 مقارنة بعام 2008، وهذا على الرغم من أن حركة المرور زادت بنسبة 11 بالمائة فقط في نفس الفترة.

 

شبكة السكك الحديدية الألمانية مدمرة منذ عقود

وتشبه شبكة الممرات المائية الطرق السريعة الألمانية، ويقول بولس إن عددًا لا بأس به من المباني يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الحرب، وتعلم الحكومة أيضًا أن العديد من الأقفال وهياكل الممرات المائية الأخرى بحاجة ماسة إلى التجديد، وفي "الخطة الرئيسية للشحن الداخلي" تم تسليط الضوء على توفير البنية التحتية القائمة على الاحتياجات كهدف مهم، ولكن مثل هذه التحديثات تستغرق وقتا، وكذلك الوضع على السكك الحديدية، والتي تمثل مشكلة مماثلة، فالعديد من الطرق مزدحمة للغاية وفي حاجة ماسة إلى التجديد، ويقول شيفر، خبير IW: "لقد تم تدمير شبكة السكك الحديدية الألمانية منذ عقود"، وقد نجح هذا الأمر لسنوات عديدة، لكن ألمانيا كانت تعاني منذ فترة طويلة من التآكل.

والحل، يقول شيفر: "نحن بحاجة إلى أن تعمل وسائل النقل الفردية معًا، فالصراع بين الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية هو طريق أكيد للفشل، والتعاون مع جيراننا الأوروبيين ضروري أيضاً، فألمانيا ليست فقط مركزًا مهمًا جغرافيًا للمواطنين والشركات الأوروبية، وبسبب نموذج التصدير الخاص بنا، يتعين على ألمانيا أن تحافظ على بنيتها التحتية مناسبة ومتصلة بشكل جيد بالدول المجاورة.

 

نظام المطارات الألماني مثقل جزئيًا

وفي الحركة الجوية الدولية، تلعب أكبر أربعة مواقع للحركة الجوية، فرانكفورت وميونيخ وبرلين ودوسلدورف، دورًا مهمًا، كما يوضح كلاوس هاينر رول، الخبير الاقتصادي في IWن حيث يتم توزيع نظام المطارات الألماني على العديد من المواقع وفقًا للهيكل الفيدرالي، ويبلغ إجمالي المطارات حوالي 18 مطارًا تجاريًا، وقال الخبير لـ FOCUS عبر الإنترنت: قبل جائحة كورونا ، كانت فرانكفورت وبرلين ودوسلدورف على وجه الخصوص مكتظة بشكل كبير، ولمواجهة الحمل الزائد، تم بناء مطار برلين براندنبورغ الجديد (BER) في برلين، وتم افتتاحه "مع تأخير طويل" في عام 2020، لكن سعة المطار لن تتجاوز بالكاد قدرة المطارين المغلقين، تيجيل وشونيفيلد، كما يقول رول.

 

ومع ذلك، في هذه الحالة، فإن ألمانيا أكثر حظا من وزير خارجيتها: "نظرا لأن الحركة الجوية في ألمانيا لا تتعافى إلا ببطء شديد من الوباء - حتى الآن تم الوصول إلى حوالي 80 في المائة فقط من مستوى 2019 - لا توجد حاليا أي مشاكل في القدرة الاستيعابية". المواقع." عادة ما يصل أي شخص يسافر عبر البلاد إلى وجهته. ومن المقرر أيضًا افتتاح المبنى رقم 3 الجديد في فرانكفورت في 2026/27 حتى يتمكن من التعامل مع الاستخدام المحتمل للسعة كما كان قبل كورونا.

 

وقال رول إن المشكلة الرئيسية في المطارات ككل حاليًا هي نقص العمال المهرة. "كانت هناك فترات انتظار طويلة في عامي 2021 و2022، خاصة خلال موسم العطلات"، لكن يبدو الآن أن هذه المشكلة قد تم حلها إلى حد كبير، أيضًا من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الماسحات الضوئية للجسم عند التفتيش الأمني، وفقًا للخبير.

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