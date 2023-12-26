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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تتعاون مع الثمرات الخيرية لبناء مستشفى بإدكو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (ذراع البورصة المصرية المجتمعي) بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، الأستاذ إيهاب رشاد - رئيس مجلس إدارة جمعية الثمرات الخيرية.

وبحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء الموافق 26 -ديسمبر-2023.

وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في ضوء مساهمة المؤسسة في وقف خيري لصالح بناء مستشفى خيري بإدكو بالبحيرة عن طريق المساهمة في مشروع "بالم أواسيس" لزراعة 200 فدان نخيل "مجدول" بسهل قروين بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد والذي سيخصص فائض أرباحه للمستشفى، كما يتضمن المشروع استخدام الطاقه الشمسية وخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع أهداف المؤسسة والبورصة المصرية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة في إحداث نقلة نوعية في حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا للمساعدة في بناء مجتمع مزدهر وتعزيز قيم الاستدامة والمسئولية المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة هي مؤسسة مصرية تم إنشاؤها عام 2017 بهدف تفعيل أنشطة المساعدات المجتمعية والخدمات التعليمية والصحية وحماية البيئة والمحافظة عليها.

وقال أحمد الشيخ - رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة: "يمثل هذا التعاون خطوة هامة ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى التعاون مع مؤسسات التنمية الناجحة التي تشاركنا الرؤية في دعم الفئات الأكثر احتياجا". وأضاف الشيخ: "نهدف إلى دعم وصول خدمات الصحة والعلاج إلى كافة المناطق كجزء من مسئوليتنا المجتمعية وفقا لاستراتيجية الدولة التي تعمل على تعزيز الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة المناطق ولكافة فئات المجتمع، كذلك نعمل وفقا لرؤية الدولة في رفع كفاءة إدارة الأوقاف الخيرية".    

في حين صرح إيهاب رشاد - رئيس مجلس إدارة جمعية الثمرات الخيرية: نأمل من خلال مشروع "بالم أواسيس" لزراعة 200 فدان من نخيل التمر المجدول - والذي يعتبر من أغلى انواع التمور- في إنشاء وتشغيل مستشفى خيري بمنطقة إدكو بمحافظة البحيرة، حيث توجه إيرادات المشروع للمشاركة في إنشاء المستشفى وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وننتهز هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر لمؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة والسيد/ أحمد الشيخ رئيس مجلس الأمناء والذي بادر بتقديم الدعم للمشروع للمساهمة في خدمة المجتمع.  

وجمعية الثمرات الخيرية هي جمعية خيرية تعمل في مجالات خدمة المجتمع عن طريق تقديم مجموعة من الأنشطة أبرزها: المساعدات الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، حماية البيئة والمحافظة عليها، الخدمات الصحية، دعم الفئات الخاصة والمعاقين، رعاية الشيخوخة، الخدمات الثقافية والعلمية والدينيةـ، رعاية الأسرة، رعاية الطفولة والأمومة، وأيضا تقديم الخدمات التعليمية.

أحمد الشيخ - رئيس البورصة احمد الشيخ أستخدام الطاقة استخدام الطاقة الشمسية البورصة المصرية الخدمات المقدمة الخدمات التعليمية

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