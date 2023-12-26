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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير 20%.. وزير الدفاع البريطاني يكشف عن إحصائية خطيرة بشأن الأسطول الروسي

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس

أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن الجيش الأوكراني دمر 20% من الأسطول الروسي في البحر الأسود خلال الأربعة أشهر الماضية.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: “يظهر هذا التدمير الأخير لبحرية بوتين أن أولئك الذين يعتقدون أن هناك جمودًا في الحرب الأوكرانية مخطئون!”.

وكتب شابس: "لم يلاحظوا أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تم تدمير 20٪ من أسطول البحر الأسود الروسي"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار إلى أن هيمنة روسيا في البحر الأسود أصبحت الآن موضع تحدٍ، ويساعد تحالف القدرات البحرية الجديد، بقيادة المملكة المتحدة والنرويج، في ضمان فوز أوكرانيا في البحر.

يذكر أن القوات الأوكرانية فجرت سفينة الإنزال الروسية نوفوتشركاسك في منطقة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

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