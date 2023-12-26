تدمير 20%.. وزير الدفاع البريطاني يكشف عن إحصائية خطيرة بشأن الأسطول الروسي

أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن الجيش الأوكراني دمر 20% من الأسطول الروسي في البحر الأسود خلال الأربعة أشهر الماضية.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: “يظهر هذا التدمير الأخير لبحرية بوتين أن أولئك الذين يعتقدون أن هناك جمودًا في الحرب الأوكرانية مخطئون!”.

وكتب شابس: "لم يلاحظوا أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تم تدمير 20٪ من أسطول البحر الأسود الروسي"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار إلى أن هيمنة روسيا في البحر الأسود أصبحت الآن موضع تحدٍ، ويساعد تحالف القدرات البحرية الجديد، بقيادة المملكة المتحدة والنرويج، في ضمان فوز أوكرانيا في البحر.

يذكر أن القوات الأوكرانية فجرت سفينة الإنزال الروسية نوفوتشركاسك في منطقة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.