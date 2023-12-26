«سيدات يد الأهلي» يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي للدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس مصر، بعد تغلبه على فريق سموحة، بنتيجة 36-32، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وشهد الشوط الأول تقدم «سيدات اليد» في النتيجة، لينتهي 17-12، ثم واصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني من المباراة بأداء قوي من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي المواجهة بفوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 36-32.

أشاد محمد عادل، المدير الفني للفريق، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي فاز في المباراة الماضية أمام فريق سبورتنج بنتيجة 25-21، ضمن منافسات بطولة الدوري.