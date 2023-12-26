متى يتم انقضاء صلاحية السيارة وموعد تجديدها؟

كشف قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل في 27 ديسمبر عام 2021، بان تنقضى صلاحية تراخيص تسيير المركبات ( النقل السريع) بانقضاء أجله دون تجديد، ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.



وقسم القانون "المركبات" إلي نوعان، أولهما مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.





أما مركبات " النقل البطيء " وهي الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.



ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون.



ولا تسري أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون.