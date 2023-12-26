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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كليات جامعة القاهرة تستعد لامتحانات الدراسات العليا.. و5 محظورات على الطلاب قبل دخول الامتحان

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول 

و كلية الأداب تبدأ الامتحانات السبت القادم 

 

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسى الأول سؤاء للدبلومات أو برامج الماجستير و الدكتوراه ، ولذلك أصدرت عدد من الكليات توجيهات خاصة لطلاب الدراسات العليا تؤخد بالأعتبار حتى لا تعوق الطالب فى دخول الأمتحانات للعام الدراسى 2023-2023. 

ومن جانبه ، أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 . 

وقال الدكتور محمد سامح ، على جميع الطلاب الذين لم يستوفوا جميع المستندات المطلوبة لقيدهم بالدبلوم وتم استنفاذهم للفترة المحددة بإقرار الاستيفاء سرعة الحضور لإدارة الدراسات العليا فرع الشيخ زايد واستكمال المستندات الناقصة .

كما أعلن  محمد سامح، موعد امتحانات التخلفات لـ الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024.

وقال “ سامح ” إن الكلية أعلنت جداول امتحانات التخلفات الخاصة بالفصل الدراسى الأول، على الموقع الرسمى للكلية، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 31 ديسمبر الجارى حضوريا بالكلية .

وفى نفس السياق ، كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لطلاب الدراسات العليا.

وأعلنت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الثاني 2023-2024، وانها سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر القادم.

وأكدت أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، سوف تكون حضوريا بالكلية وخلال فترات على مدار اليوم .

تعليمات قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

1- يمنع دخول الطالب إلى لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصى و بدون مبرر .

2- يجب على كل طالب أن يترك أى كتب أو مذكرات أو أى ورق يتعلق بمادة الأمتحان خارج اللجنه الإمتحانية .

3- يجب على كل طالب النظر فى ورقة الأسئلة الخاصة به وورقة إجابته فقط ولا ينشغل بالنظر لمن حوله أو أمامه أو بمن خلفة .

4- يمنع أصطحاب الطلاب للهاتف المحمول الخاصة به أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية و فى حالة إحضار الطلاب لاى من هذه الأدورات معه لا بد من القيام بإغلاقها 

5- فى حالة الغش أو الشروع فيه عن طريق التليفون المحمول أوالساعة الذكية لن يتم تسليم أداة الغش إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الإبتدائى و صيرورته نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافى للطلاب .

وعلى الجانب الأخر ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقالت حنان جنيد، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب على الموقع الرسمى للكلية ، على أن تعقد امتحانات الدراسات العليا يوم الخميس 4 يناير القادم ، حضوريا بالكلية .

كما أعلنت الدكتورة حنان جنيد ، أن غدا الأربعاء ينطلق ماراثوان امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الفرق الدراسية .

ومن المقرر أن تعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول، بنظام البابل شيت والاسئلة المقالية وفقا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة .

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الخشت يكشف كيف حققت جامعة القاهرة تقدما كبيرا في التصنيفات الدولية

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جامعة القاهرة 2023.. حصاد متميز وتقدم غير مسبوق فى التصنيفات الدولية

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرًا من وحدة التصنيفات الدولية، وكشف التقرير عن أسباب تحقيق جامعة القاهرة تقدما كبيرا في التصنيفات الدولية حيث شهدت جامعة القاهرة طفرة كبيرة وغير مسبوقة بالتواجد في مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن التقدم الكبير في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى حزمة من الإجراءات التي تمت للنهوض بالجامعة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والقطاعات مثل: الاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي والتركيز على تحقيق معايير المربع الذهبي Q1 ، مع زيادة معدل الانفاق العام علي البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية؛ إلى جانب وضع الخطط البحثية المتقدمة، وتطوير وإنشاء المعامل، والتدريب على النشر الدولي، واستقدام الأساتذة والباحثين الأجانب والذي يتماشي مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 

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