وزارة المالية الأوكرانية: 60% من ميزانية الدولة تنفق على الدفاع والأمن

قالت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء إن الإنفاق الدفاعي والأمني في أوكرانيا بلغ 1.56 تريليون جنيه إسترليني خلال 11 شهرا فقط في الفترة من يناير 2023 إلى نوفمبر من نفس العام.

وأضافت المالية الأوكرانية، أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، بلغت نفقات الصندوق العام لموازنة الدولة لقطاع الأمن والدفاع 1559.4 مليار هريفنا أو 59.2% من إجمالي نفقات الصندوق العام، وفقا لما ذكرته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال بيان وزارة المالية الأوكرانية "يظل الأمن والدفاع أولوية مطلقة والبند الأكبر في نفقات ميزانية الدولة وهكذا، خلال 11 شهرًا من هذا العام، بلغت نفقات الصندوق العام لموازنة الدولة لقطاع الأمن والدفاع 1559.4 مليار هريفنيا، أو 59.2% من إجمالي مبلغ نفقات الصندوق العام للموازنة العامة للدولة".

وفي نوفمبر، تم تخصيص 168.2 مليار هريفنيا لدفع رواتب الأفراد العسكريين والضباط وكبار الضباط وضباط الشرطة، وشراء المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة والمنتجات الدفاعية ومعدات الحماية الشخصية والوقود ومواد التشحيم والمواد الغذائية.

وكما ورد، تقوم الحكومة بتمويل قطاع الأمن والدفاع حصرياً من خلال عائدات الضرائب والسندات العسكرية.