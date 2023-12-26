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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيارة ودرهم ذهبي.. جوائز تنتظر الجماهير في مباراة السوبر الإماراتي

السوبر الإماراتي
السوبر الإماراتي

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم، الاجتماع الفني لكأس السوبر الإماراتي، الذي سيجمع فريقي شباب الأهلي والشارقة، على استاد آل مكتوم بدبي في السابعة و45 دقيقة من مساء الجمعة المقبل، بتوقيت الإمارات.

وترأس الاجتماع، مصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، وحضره ممثلو ناديي شباب الأهلي والشارقة، إدارة الحكام، شرطة دبي، شركة الأمن الخاصة، الإسعاف، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي النصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، والأمور الفنية والتنظيمية لهذا الحدث المرتقب، حيث سيكون فريق شباب الأهلي على يسار المنصة، وفريق الشارقة على يمينها.

كما تم التأكيد على أن البوابات ستفتح قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط استاد آل مكتوم، بالإضافة إلى جوائز عينية مقدمة من شركاء رابطة المحترفين الإماراتية داخل وخارج الملعب.

وستحظى الجماهير الحاضرة للمباراة، بفرصة الفوز بجوائز كبرى سيتم السحب عليها بين الشوطين وبعد المباراة، وتشمل سيارة و"درهم ذهبي".

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، وسيرتدي شباب الأهلي، الطاقم الأحمر كاملا، بينما سيلعب الشارقة بالطاقم الأبيض كاملا، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بعد غد الخميس، في نادي ذخر بإمارة دبي، بحضور مدرب ولاعب أساسي من كل فريق، كما تم الكشف عن البوابات المخصصة لدخول لجماهير الفريقين.

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