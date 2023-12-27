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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. الحبس 6 أشهر لمتهم لإدانته بإحراز المخدرات.. أقوال الطفلة ضحية اعتداء الهرم

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية والتى جاءت كالتالى :

 

كان مصمم على المناطق الحساسة.. تفاصيل صادمة باقوال الطفلة ضحية اعتداء الهرم
 

قرر المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، إحالة المتهم بهتك عرض الطفلة “جني” بـ الهرم إلي محكمة الجنايات.

 

السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز الحشيش وتغريمه 50 ألف جنيه
 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات لإحرازه الحشيش..وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

بسبب سقوط شرز كهرباء.. مصرع شخص في حريق منزل بأسيوط
 

لقي شخص مصرعه إثر حريق بمنزله بحي غرب مدينة أسيوط بسبب سقوط شرز من أسلاك كهرباء الضغط العالي على المنزل.. تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد اندلاع حريق في منزل  ووفاة أحد الأشخاص.

 

الحبس 6 أشهر لمتهم لإدانته بإحراز المخدرات بقصد التعاطي في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمُعاقبة المُتهم كريم.م بالحبس لمدة 6 أشهر، لإدانته بإحراز المخدرات بقصد التعاطي في البساتين..وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المُخدر المضبوط.
 

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