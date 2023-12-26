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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. أوبريت تعظيم سلام على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

أوبريت تعظيم سلام
أوبريت "تعظيم سلام

يستضيف مركز الحرية للابداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش غدا الأربعاء، أوبريت "تعظيم سلام " وهو نتاج "ورشة فنون المسرح" وبطولة عدد من النجوم من الشباب الواعد من ذوي الهمم بإبداع الإسكندرية.


ويجري عرض أوبريت "تعظيم سلام" وسط حضور كبير ومتوقع من عدد من الشخصيات العامة والفنانين، والعرض من تأليف وإخراج الفنان عصام بدوى بمسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ، وذلك في إطار الانشطة الثقافية للمركز.


يذكر أن مركز الحرية، استقبل، الخميس الماضي، أمسية فنية من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، بعنوان "هالة فاخر .. چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي" وأقيم برعاية رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش ، وحضور الفنانة هالة فاخر والتي تحدثت عن تجربتها الفنية المتنوعة ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية .
 

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