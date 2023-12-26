الهلال الأحمر الفلسطيني: لا كلمات تصف ما يحدث في قطاع غزة

كشف الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك كارثة صحية بكل المقاييس في مستشفيات القطاع.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمور صعبة للغاية والاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات بكل أنواع الأسلحة، والوضع مأسوي، والمستشفيات التي تعمل هى صغيرة ومعظم المستشفيات الكبيرة خرجا عن الخدمة ولا يوجد كلمات تصف ما يحدث في قطاع غزة.

فيما أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة سقوط 300 شهيد بين طبيب ومسعف استهدفهم الجيش الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قد أكد في وقت سابق ان الواقع الصحي في القطاع بات كارثيا، مشيرا الي ان الواقع الصحي هو الأسوأ منذ بداية الحرب على القطاع.

وأشار القدرة في تصريحات صحفية الي انه يجري مفاضلة بين حالات الجرحى لإدخالهم إلى غرف العمليات مبينا أن الواقع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي وهذا ما يريده الاحتلال.