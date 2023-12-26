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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتهديد السلاح.. المشدد 6 سنوات لعاملين سرقا دراجة نارية من مواطن بسوهاج

محكمة
محكمة

حكمت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالسجن المُشدد 6 سنوات، لعاملين؛ إثر ادانتهما بقضية سرقة بالإكراه، حيث هددا ثلاثيني بسلاح ناري وسرقا دراجته النارية بالطريق العام، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز شرطة دار السلام، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغًا من المدعو (م. ح- ٣٦ سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز).

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يفيد باتهام كلًا من:" م. ع- 32 سنة- عامل، وع. ع- عامل- 29 سنة"، بالتعدي عليها وسرقة دراجته النارية تحت تهديد السلاح، بالطريق العام، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي حكمت حكمها المتقدم.

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