بسبب ماكينة الحلوى.. مصرع شاب بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه خلال عمله داخل مصنع حلوى بالمنطقه الصناعية بمدينة جمصه بمحافظة الدقهلية حيث جذبته ماكينة الفرم ولم يتمكن أحد من انقاذه .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة من عدد من العاملين بأحد مصانع الحلوى بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمصرع أحد زملاءهم أثناء العمل .

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ و تبين أن المتوفى يدعى أحمد م م 34 عامًا مقيم بقرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين حيث كان يعمل على ماكينة داخل المصنع إلا أن الماكينة جذبته بداخلها مما أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى جمصة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.