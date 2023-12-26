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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب ماكينة الحلوى.. مصرع شاب بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص مصرعه خلال عمله داخل مصنع حلوى بالمنطقه الصناعية بمدينة جمصه بمحافظة الدقهلية حيث جذبته ماكينة الفرم ولم يتمكن أحد من انقاذه .

 تلقت مديرية أمن الدقهلية  إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة من عدد من  العاملين بأحد مصانع الحلوى بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمصرع أحد زملاءهم أثناء العمل .

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ و تبين أن المتوفى  يدعى أحمد م م 34 عامًا مقيم بقرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين حيث كان يعمل على ماكينة  داخل المصنع إلا أن الماكينة جذبته بداخلها مما أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى جمصة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة. 

المنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية شخص مصرعه مديرية أمن الدقهلية مصرع شاب مركز شربين مديرية أمن محافظة الدقهلية

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