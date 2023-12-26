في شهرين.. الهلال الأحمر الفلسطيني تسقبل 4700 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن نحو 4700 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من مصر استقبلت قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، إن "ممثلي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استقبلوا 4760 شاحنة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من مصر في الفترة ما بين 21 أكتوبر و22 ديسمبر"، وتضمنت المساعدات الإنسانية بشكل أساسي المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية ومياه الشرب.

أوضحت الجمعية أنه من أصل هذه الشاحنات البالغ عددها 4760 شاحنة، تم إرسال ما مجموعه 3049 مركبة إلى الجمعية على وجه الخصوص، في حين تم إرسال ما يزيد قليلا عن 1700 إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" وبعض المنظمات الأخرى.

خلال الفترة نفسها، تم إرسال 60 سيارة إسعاف مجددة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 3,7 مليون لتر من وقود الديزل و1,3 طن من الغاز الطبيعي المسال.

أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه من بين هذه الشاحنات البالغ عددها 4760 شاحنة، تم إرسال ما مجموعه 3049 مركبة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على وجه الخصوص، في حين تم إرسال ما يزيد قليلاً عن 1700 مركبة إلى هيئة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.