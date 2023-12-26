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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضيحة في عالم الشطرنج تهز الصين.. تفاصيل كاملة

الشطرنج
الشطرنج

شهد عالم الشطرنج الصيني بلبلة بسبب شائعات الغش وفضيحة سلوك سيئ أدت إلى تجريد البطل الوطني من لقبه الاثنين بعدما انتهى احتفاله بالفوز بتبرزه في حوض استحمام فندق.

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كان شيانغ تشي، أو الشطرنج الصيني، يحظى بشعبية كبرى منذ مئات السنوات عبر أنحاء آسيا، وقد هزم يان تشنغ لونغ البالغ من العمر 48 عاما عشرات المتنافسين الأسبوع الماضي ليفوز بلقب «ملك شيانغ تشي» في بطولة وطنية استضافتها جمعية شيانغ تشي الصينية.

لكن فرحته لم تدم طويلا، حيث أعلنت الجمعية الاثنين أنها ستسحب اللقب من يان وستستعيد الجائزة المالية منه بعدما ضبط وهو «يخل بالنظام العام» ويظهر «شخصية سيئة جدا».

اضطرت الجمعية أيضا للرد على شائعات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن يان «قد غش في أثناء المنافسة باستخدام خرز شرجي مزود بأجهزة إرسال لاسلكية لإرسال وتلقي إشارات».

 وقالت الجمعية «من المتعذر في هذه المرحلة تأكيد ما إذا كان يان قد غش».

لكن رغم ذلك تم تجريده من لقبه ومنعه من اللعب لمدة عام بعد سلوكه خلال الاحتفالات.

وقالت الجمعية في بيان إن يان «تناول الكحول مع آخرين في غرفته ليلة السابع عشر من ديسمبر ثم قام بالتبرز في حوض الاستحمام بالغرفة التي كان يقيم فيها يوم الثامن عشر، في عمل ألحق أضرارا بممتلكات الفندق، وانتهك النظام العام والأخلاق الحميدة وترك أثرا سلبيا على المنافسة، وكان طبعه سيئا جدا».

لم تكشف الجمعية عن قيمة الجائزة المالية لكن هذه المباريات غالبا ما تعد الفائزين بعشرات آلاف اليوان (آلاف الدولارات). 

وكانت الجمعية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي تهنئة ليان ولاعبين آخرين على «طريقة لعبهم العالية المستوى والمثيرة للاهتمام».

الشطرنج فندق

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