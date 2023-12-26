آل خليفة يعلن استعداد الاتحاد الآسيوي لتطوير الكرة السورية

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء، دعمه الكامل لتطوير منظومة الكرة السورية، وذلك على هامش استقباله لفراس معلا رئيس اللجنة الأولمبية السورية ورئيس الاتحاد الرياضي العام، وعبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم عضو مجلس الشعب، خلال زيارتهما الرسمية لمملكة البحرين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، رحب الشيخ سلمان بالوفد الضيف، منوهاً بمكانة الكرة السورية على الساحة الآسيوية، ومشيداً بالإنجازات التي حققها الاتحاد السوري على صعيد رعاية المنتخبات الوطنية وتعزيز وجودها في المحافل الكروية القارية والعالمية.

وأبدى آل خليفة حرص الاتحاد القاري على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للاتحاد السوري لكرة القدم في سبيل مواصلة تأدية أدواره المحورية في رعاية اللعبة بكل مكوناتها، مشيداً بالخطط التطويرية المستقبلية للاتحاد السوري وما تشتمل عليه من برامج مميزة تراعي مختلف الجوانب.

واستعرض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اللقاء أهم الخطط المستقبلية للاتحاد القاري، مبيناً أن تلك الخطط تضع الاتحادات الوطنية محوراً أساسياً لكل البرامج والمبادرات الهادفة للتطوير المستدام لكرة القدم الآسيوية، مؤكداً أهمية الشراكة التامة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة على المستويات كافة.