جنرال إسرائيلي: هذه الخطوة الوحيدة لإسقاط السنوار في غزة

قال الجنرال الإسرائيلي الشهير اللواء جيورا آيلاند، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تسقط السنوار وحماس هي الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية التي تصل إليهم.

وأضاف "آيلاند"، خلال لقاء له مع أهالي الأسرى الإسرائيليين: "إذا أردنا إعادة المختطفين أحياء، يجب على إسرائيل أن تعلن اليوم أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 48 ساعة، سيتم إيقاف المساعدات الإنسانية فورا".

وتابع "كعائلات المختطفين، يجب أن يكون هذا مطلبكم من الحكومة والممثل الأمريكي الذي يدير الإمدادات إلى غزة هنا لحين التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم المختطفين".

وادعى أنه بموجب القانون الدولي يمكن فرض حصار على قطاع غزة، قائلا “الحقيقة هي أن غزة أصبحت دولة لكل شيء منذ 15 عاما”.

وزعم "في السابع من أكتوبر، قامت دولة غزة، وليس حركة حماس، بالهجوم على إسرائيل، ودولة إسرائيل هي الوحيدة في التاريخ التي تعطي الوقود لدولة معادية أثناء الحرب".