صدمة في برشلونة.. غياب جوهرة الفريق عن السوبر الإسباني

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن أخر تطورات موقف بيدري جونزاليس، لاعب برشلونة، من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، الشهر المقبل، في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك حالة من التشاؤم داخل برشلونة، حول إمكانية لحاق بيدري بالسوبر الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن الموعد المتوقع لعودة نجم وسط برشلونة، هو نهاية شهر يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطاقم الفني لبرشلونة تحدث مع نظيره الطبي، وعلم بأنه من الصعب للغاية أن يلحق بيدري بالسوبر، وسيحتاج لمزيد من الوقت للراحة.

ويشارك برشلونة في البطولة بصفته بطلا للدوري المحلي لموسم 2022/2023، ويتواجد ريال مدريد في البطولة كبطل كأس ملك إسبانيا.

فيما سيشارك أوساسونا بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا، بينما سيتواجد أتلتيكو مدريد لحصوله على المركز الثالث في الدوري.

وسيلاقي برشلونة نظيره أوساسونا في نصف النهائي الأول، يوم 11 يناير المقبل، على أن يلعب الفائز في النهائي مع المتأهل من ديربي مدريد.