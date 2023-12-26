بايرن ميونيخ يسعي للتعاقد مع جوهرة برازيلية جديدة

يسعى بايرن ميونخ إلى ضم إحدى المواهب اللاتينية في الدوري البرازيلي، استمرارا لعمل إدارة النادي على جلب لاعبين صغار السن.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن النادي الألماني يضع عينه على برينو بيدون، لاعب كورينثيانز، بعد مراقبته في الفترة الماضية.

وأرسل النادي كشافيه لمتابعة البرازيلي صاحب ال18 عاما طوال الفترة الماضية، تمهيدا للتحرك من أجل التعاقد معه مستقبلا.

ويجيد برينو اللعب في خط الوسط الهجومي، ويملك سرعة فائقة ومهارة عالية، حيث ينشط حاليا بصفوف فريق تحت 20 سنة بناديه.

ويرتبط اللاعب الشاب بعقد مع كورينثيانز حتى يناير 2025، يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 18.5 مليون يورو.

ويعد اسم برينو مألوفا على بايرن ميونخ، الذي ضم بين صفوفه لاعبا بهذا الموسم بين عامي 2008 و2012، ليدخل السجن بعدها بتهمة حرق منزله عمدا.