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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضغط الوزير.. أول تعليق لهشام حطب على إيقاف مجلسه باتحاد الفروسية

صدى البلد

عقب المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، على قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بإيقاف الاتحاد المصري للفروسية، مؤكدا خلو اللائحة المالية مما أصدره قرار الوزير مما يجعل القرار مشوبا بالبطلان.


أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من إعطاء مهلة لا تقل عن 30 يوما لقيام الاتحاد المصري للفروسية بالرد على قرار الوزير، لافتا إلى أن كان يعلم من 14 يوما من الشهر الجاري بقرار وزير الشباب والرياضة.


وأشار المهندس هشام حطب، إلى أن وزير الشباب والرياضة ضغط على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية لعدم الحضور لسحب الثقة، مبينا أن اللجان التي حضرت بدأت العمل ومازالت تقوم بدورها حتى الآن، متسائلا:"كيف تتم إقالتي؟".


ولفت المهندس هشام حطب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، موضحا أنه لم يخفي أي مستندات عن اللجان التي تقوم بعملها حتى الآن.


كما أكد حطب، أنه لايوجد سند قانوين  أو خطأ اعتمد عليه وزير الشباب والرياضة ليتم إقالتي، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يتم عرض المخالفات على رئيس اتحاد الفروسية ويتم الرد خلال 30 يوما.

ونوه حطب، بأن اللائحة تنص على أن يقوم المدير التنفيذي والمالي لاتحاد الفروسية بتيسير الأعمال في حالة خلو مناصب الأعضاء، مبينا أن القانون واللوائح تحمي رئيس الاتحاد المصري للفروسية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للفروسية، أنه إذا ثبت وجود مخالفات مالية على رئيس الاتحاد المصري للفروسية يطبق القانون، موضحا أن علاقته بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية جيدة، إلا أنه العلاقة لم تكن على ما يرام في الفترة الأخيرة، ولم يلتقيه منذ فترة.


ونوه حطب، بأنه سبق من قبل تحويل الاتحاد للنيابة من قبل وزير الشباب والرياضة، مبينا أنه ملتزم بتنفيذ القانون حال وجود الخطأ، قائلا:"لن أسبق الأحداث، وهشوف إيه هي المخالفات اللي ضدي، وحتى الآن لم يصل أي خطابات من النيابة بشأن القرار، ولم أتواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية، ولم أتلق أي خطابا من وزارة الشباب والرياضة بشأن إيقاف مجلس إدارة اتحاد الفروسية".


ولفت حطب، إلى أن الدكتور حسن مطصفى هو رئيس اللجنة الثلاثية وممثل اللجنة الأولمبية في مصر، وشدد رئيس الاتحاد المصري للفروسية، على أن هناك تدخلا وضغطا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الاتحاد المصري للفروسية، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يلتقي الوزير بأعضاء اللجنة الأولمبية لعدم حضورهم اجتماع مجلس الإدارة، قائلا:"لا توجد أي إخفاقات في نتائج الاتحاد المصري للفروسية".

 

وشدد حطب، على أنه لن يقبل بوجود تفتيش من أحد خارج اللجنة المكلفة وفقا للقانون، قائلا:" علاقتي انقطعت مع وزير الشباب بسبب أمور أخرى بعيدة عن الماليات في اتحاد الفروسية، والحفاظ على المال العام لا يفسد للود قضية مع أي مسئول".


وأوضح أنه من الوارد أن تحدث مخالفات بعيدا عن رئيس اتحاد الفروسية، مشددا على التزامه بتنفيذ القانون حال وجود مخالفات.
 

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