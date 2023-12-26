عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقام على 25 فدانا.. تفاصيل مفارخ الأسماك بغرب بورسعيد

صدى البلد

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مفارخ الأسماك بمنطقة أشتوم الجميل غرب بورسعيد، بحضور د. صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية واللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

واطلع الوزيران على إمكانيات مشروع مفارخ الأسماك المقام على 25 فدانا في منطقة أشتوم الجميل غرب بوغاز الجميل1 بطريق بورسعيد دمياط لتنمية الثروة السمكية على حرم بحيرة المنزلة، من خلال تفريخ أسماك اللوت وموسى والذي يعتبر المفرخ الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لتفريخ هذه النوعية من الأسماك، وكذلك معمل لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية وقياس جودة الأسماك والمياه، ومزرعة سمكية مكثفة ومتعددة التغذية، ومركز إرشاد وتدريب دولي، وذلك بهدف تقديم الخدمات البيطرية لمزارعي الأسماك البحرية فى منطقة مثلث الديبة وكذلك مشروع الفيروز ومشروع قناة السويس للاستزراع السمكي ويجرى دعم هذه المشروعات بزريعة الأسماك المطلوبة في الأسواق الأوروبية بغرض تصديرها مع تطبيق اشتراطات ومعايير الاتحاد الأوروبي في الأسماك المستزرعة، ويعتبر الهدف الإنتاجي لهذا المفرخ هو 10 ملايين زريعة من هذه الأسماك.

ووجه وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد الشكر الى قيادات جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية على جهدهم في إنجاز هذا المشروع الهام الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من الأسماك وكذلك لجهود الجهاز في إنهاء إجراءات تراخيص المزارع السمكية للصيادين في مثلث الخير ببورسعيد .

ومن ناحيته تناول اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية الجهود التي بذلها الجهاز في مجال تقنين المزارع السمكية للصيادين وكذلك تطوير البحيرات ورفع كفاءتها من أجل زيادة وتنمية الثروة السمكية.

ووجه "فرحات" الشكر الى وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد على الدعم المستمر والتعاون البناء الذي يسهم في إنجاز هذه المشروعات الهامة والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية .

والجدير بالذكر أن وزيري الزراعة والتنمية المحلية قاما اليوم بزيارة الى محافظة بورسعيد بمناسبة العيد القومى للمحافظة لتسليم العقود المؤمنة للمزارعين والصيادين المنتفعين بمناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وجنوب بورسعيد. كما تفقد الوزيران بعض المشروعات التنموية بالمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

عريس الخانكة راح ضحية الشهامة| حكاية رصاصة كتبت نهاية ابن القليوبية بعد 25 يوم زواج

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن مصرع 6 جنود في غزة وعلى حدود لبنان

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الأمم المتحدة تعلن تعيين الهولندية سيجريد كاغ منسقة إنسانية لغزة

جيش الاحتلال يعلن توسيع القتال في غزة.. ويحذر من مصير لبنان

طلب إحاطة بشأن تراجع تدفقات تصدير العقار المصري.. ووكيل الإسكان يكشف التفاصيل

مقام على 25 فدانا.. تفاصيل مفارخ الأسماك بغرب بورسعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

إيحاءات جنـ.سية| روبي في مرمى النيران.. ونقيب الموسيقيين يخرج عن صمته (إيه الحكاية)

الزمالك بمقاعد المشجعين والأهلي في المقدمة..تصنيف فيفا للأندية المتأهلة لمونديال 2025

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ