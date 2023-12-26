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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين السابق بمصر: نتنياهو يعلم مصيره بعد انتهاء الحرب

نتنياهو
نتنياهو

قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، إن إيقاف الحرب في قطاع غزة أمر ضروري إذ أن استمرار الحرب أمر صعب للغاية، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحتى حركة حماس والفصائل الفلسطينية تعترف بمنظمة التحرير بأنها ممثل الشعب الفلسطيني، ووجود قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين والتي اعترفت بها الأمم المتحدة في عام 2012. 

حديث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أنه لابد على هذه الحرب اللعينة أن تقف وينتهي الإجرام والتطهير العرقي في قطاع غزة، والوضع أصبح صعب جدا، وأي حديث عن الإجراءات يجب بعد انتهاء الحرب ولكن الحديث والحرب مستمرة أمر لا جدوى منه. 

وتابع، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تعاني من أزمات عديدة في الوقت الحالي من خلال خلافتها مع أمريكا والضغوط الداخلية، والرأي العام العالمي الذي انقلب عليها ووقف ضدها بعد رؤية الحقيقة داخل قطاع غزة، ونتنياهو يعلم جيدا أنه بعد انتهاء الحرب سيكون حسابهم عسير، لأنه يعرف أنه مدان ومصيره السجن. 

وواصل، أن نتنياهو يواجه ضغوط داخلية كبيرة بسبب ملف الأسرى، لأن الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم، والملف أصبح محرج بقوة لهم، فضلا عن الخسائر الكبرى التي يتكبدها في الحرب من الجنود التي تُقتل يوميا، والذي يُعلن عنه وفق الإعلان الحربي ولكن الواقع خسائرهم أكبر من المعلنة بكثير.

سفير فلسطين قطاع غزة القضية الفلسطينية برنامج 90 دقيقة قناة المحور

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