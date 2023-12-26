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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتربي قطط وكلاب.. القبض على مدرسة بريطانية لسوء معاملتها للحيوانات

قطط
قطط

ألقت السلطات البريطانية القبض على معلمة تدعى ليزا لاشاريت، تبلغ من العمر 48 عاما، من تامبا بعد أن كشفت مداهمة الشرطة لمنزلها المتنقل أنه كان مليئا بالقطط والكلاب والدجاج والبط وحتى الطاووس

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ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني، أصبحت ليزا تحت يد مكتب عمدة مقاطعة بولك بعد بلاغ من مؤسسة SPCA الخيرية للحيوانات.

 

وأفادت راندا ريختر، المتحدثة باسم SPCA: "أن الحيوانات الموجودة عند لاشاريت وضعهم الصحي سيئ؛ ما جعلنا ندرك أننا بحاجة إلى مراقبة الحيوانات وإجراء فحص صحي وشامل لها".

وكانت لاشاريت، مدرسة للصف الثاني، قد طلبت المساعدة من المؤسسة لبعض قططها في أوائل ديسمبر؛ بسبب وضعها الصحي السيئ.

وعندما فحص المسؤولون منزلها، وجدوا أكثر من 300 حيوان، بما في ذلك القطط والكلاب.

وقال عمدة مقاطعة بولك، جرادي جود: "أعتقد أن نيتها لم تكن سيئة تجاه الحيوانات، لكن من الواضح أنها لم تتعاون مع SPCA، التي عرضت عليها أن تأخذهم".

ولكن لحسن الحظ، لم يتم العثور على حيوانات ميتة في العقار، على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت جميع الحيوانات التي تم إنقاذها ستنجو.

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