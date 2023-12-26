جامعة حلوان: نجحنا في تحرير 15294 مواطنا من الأمية خلال عام

نظمت جامعة حلوان خلال عام 2023 العديد من فصول محو الأمية، كما نظمت العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية والتي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وكشفت جامعة حلوان أنه تم تحرير عدد 15294 مواطنا ومواطنة من الأمية على مدار عشرة دورات امتحانية متتالية في ثلاثة عشر محافظة من محافظات مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بفروعها واداراتها المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للمشروع القومي لمحو الأمية تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى رئاسة الجامعة، من أجل استدامة تعظيم جهود جامعة حلوان العريقة في تحرير أبناء الوطن من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها والمناطق الأكثر احتياجاً، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية عليا لادارة فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة، وتوسيع خطة مشاركة جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتنسيق والتعاون مع إدارات الكليات المشاركة وادارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة تعليم الكبار.

وشاركت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان في المعسكر التدريبي لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2024 والمشاركة في حفل افتتاح "Ripple Summit 2023"، القمة الأولى لمركز ريادة الحاضنات Incubators والمسرعات Accelerators بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بمشاركة أكثر من 30 جامعة مصرية.

وتمت المشاركة برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمنت مشاركة الطلاب تدريبهم على مفاهيم ريادة الأعمال وكيفية المشاركة في المسابقة، حيث تتم المسابقة على ثلاث مراحل تتمثل في تقديم الطلاب للمشاركة في المسابقة ويتم تصفية أولية على مستوى أفضل المشاريع الريادية من خلال الأكاديمية ثم تُرسل إلى الجامعة لاختيار أفضل أربعة مشاريع من خلال نخبة من أساتذة ريادة الأعمال لتأهيلهم للتصفية النهائية على مستوى الجامعات المصرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين.