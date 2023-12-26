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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراقب انتخابات بلجيكي ينهي حياته في الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

انتحر لوران ديلفو، خبير تكنولوجيا المعلومات البلجيكي الذي يعمل مع البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء السبت الماضي بإلقاء نفسه من الطابق الثاني عشر في فندق في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية.

 

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن السلطات أكدت أن الوفاة جاءت بسبب الانتحار وبدأت التحقيق في الحادث وكشفت التقارير أنه لم يتم العثور على أي علامات للعنف في المبنى.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، الذي ورد أنه تم إبلاغه بالحادث المأساوي، عن تعازيه لأسرة ديلفو وأصدقائه، لكنه لم يدلي بأي تعليق آخر، وقالت وسائل الإعلام محلية إن وزارة الخارجية البلجيكية أكدت أيضا وفاة الخبير في كينشاسا.

 

وفي نهاية نوفمبر الماضي، ألغيت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب "عوائق فنية"، على حد تعبير مسؤول الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه لاستبدالها، تم إرسال بعثة خبراء الانتخابات إلى الكونغو "لتحليل العملية الانتخابية".

 

وكان ديلفو جزءًا من فريق صغير من المراقبين أرسلته بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية إلى الكونغو الديمقراطية لتقييم العملية الانتخابية، وكانت المهمة التي كان من المفترض في الأصل أن تكون أكبر، تم تقليصها عندما رفض المسؤولون الكونغوليون السماح باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للاتحاد الأوروبي.

وبسبب بعض المشكلات اللوجستية، تم تأجيل الانتخابات العامة في الكونغو الديمقراطية، التي بدأت في 20 ديسمبر، لمدة يوم أو أكثر في بعض المناطق الريفية في البلاد. 

وتأمل اللجنة الانتخابية أن تحصل على بيانات مجدولة من جميع المناطق الـ 22 بحلول 31 ديسمبر.

انتحار مراقب انتخابات بلجيكي الكونغو الديمقراطية لوران ديلفو البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات فندق في كينشاسا

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