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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: بحث تظلمات المُتقدِمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

محافظ الوادي الجديد،
محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط

أكد محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، بدء انعقاد لجنة بحث تظلمات المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان؛ لبحث 135 تظلم من ذوي الإعاقات المختلفة. 


وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اللجنة المُشكّلة تختص بالتقييم الطبي والوظيفي للمتقدمين، على أن تنعقد أسبوعيًا لبحث أحقيتهم في الحصول على الكارت، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.


ويتم تسجيل التظلمات بكافة مراكز المحافظة تخفيفًا عن المواطنين وذلك بمكتب تأهيل الخارجة والإدارة الاجتماعية بباريس وبمكتب تأهيل الداخلة وبالإدارة الاجتماعية بالفرافرة.

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