زوجة زيزو تصدم متابعيها بمسح صورها عبر السوشيال ميديا.. اعرف السبب

قامت هدى باهي زوجة نجم الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو بمسح جميع صورها من حسابها الشخصي بانستجرام، ليقوم المتابعون بسؤالها عن سبب مسح صورها، قائلة:" فجأة حسيت اني عاوزة أعمل كدا ".

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة الأبيض ستقوم بحل العديد من الأزمات، بعد بيع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، للدوري السعودي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيوافق على بيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار للدوري السعودي".

وأضاف: "من خلال بيع زيزو، الزمالك سيحل من خلال الـ 11 مليون دولار، وسيغلق جميع القضايا المرفوعة ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي فك القيد".

وواصل: "بعد بيع زيزو، الزمالك سيقوم بتجديد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما، بالإضافة لحل أزمة المديونيات على النادي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "نادي الزمالك سيقوم بالتعاقد مع 5 صفقات خلال الشتاء القادم، بالإضافة للتعاقد مع مدرب أجنبي، صاحب سيرة ذاتية كبيرة".