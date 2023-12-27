خبير إستراتيجي: إسرائيل مازالت فاشلة في السيطرة على داخل غزة

قال العميد سمير راغب، خبير استراتيجي، إن الضرب العشوائي من إسرائيل داخل قطاع غزة يؤكد أنهم لم يسيطروا على الأوضاع داخل قطاع غزة، وهذه ضمن العلامات التي تؤكد أنهم لم يفرضوا سيطرتهم حتى الآن، والعمليات التي يقوموا بها العديد منها تفشل، "لو هو مسيطر عملياتيا في المناطق دي المفروض العمليات دي تنجح".

حديث عن قطاع غزة

وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن جيش الاحتلال لم يسطر على بعض المناطق من الناحية العملية وإنما من الناحية النيرانية، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول أن تسيطر على الأرض وهي غير قادرة على ذلك.

وتابع أن 30 ألف قنبلة جوا و100 ألف دانة مدفع، و45 ألف دانة دبابة، وعدد القذائف التي أطلقت تخطت أضعاف عدد حركة حماس والمقاومة، وهو ما يؤكد أنه فاشل في السيطرة حتى الآن إذ أنه أطلق كل تلك الكميات وفشل عن ذلك.

وواصل، أنه يتوقع أن يحدث تبريد في الحرب في الفترة المقبلة إذ أن العالم لا يرغب في الدخول في أعياد الكريسماس وتزال صور الضحايا منتشرة بين العالم.