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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الذهب يصل لهذا السعر خلال أسبوعين

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إنه كان متوقع الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار الذهب، إذ أن الأحداث العالمية ليست مبشرة بأي خير على العالم، فضلا عن أن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي جعل الكثير من المواطنين ينتقل من الشهادات إلى شراء الذهب. 

حديث عن أسعار الذهب 

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الشعب المصري يسير باتجاه عكسي لكل التجارة والموازين التجارية إذ أن الشعب يشتري كثيرًا في الذهب في توقيت الأسعار. 

وتابع أنه خلال أسبوع إلى اثنين سيكون هناك زيادة من 300 لـ 500 جنيه إضافية على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وسعر عيار الذهب سيصل من 3500 جنيه لـ 3800 جنيه، وذلك في ضوء الأحداث الموجودة في الوقت الحالي مع قلة خامات الذهب في الأسواق. 

واستكمل أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار الذهب منها الأحداث المحلية والعالمية فضلا عن العرض والطلب إضافة إلى الأسعار العالمية. 

وأشار إلى أن أزمة السودان أثرت كثيرا على أسعار الذهب إذ أنه يوجد كميات مهولة من الذهب في السودان، وأكبر كميات من الذهب في العالم كانت تخرج من السودان. 

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