لاعب الفروسية السابق: اعتزلت بسبب الظلم في اتحاد حطب.. فيديو

كشف كريم حمدي، بطل مصر السابق في الفروسية، أنه كان على الدرجة الأولى في لعبة الفروسية وهي الأعلى في مصر وكان لديه أكثر من حصان يمكن أن يمثل به مصر في الخارج.

وتابع حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه اعتزل الفروسية بسب الظلم الذي وجده في اتحاد الفروسية.

وقال حمدي، إنه كان مدير فني لأكبر فريق ونادي ولديه 17 شهادة في الفروسية، وحاليا الاتحاد المصري للفروسية لا يستطيع تكوين فريق للمنافسة يتكون من 4 فرسان.

وأردف حمدي، أنه تم منعه من دخول الاتحاد للممارسة أو التسخين لمجرد أنه كان يعارض هشام حطب وفكر في الدخول للانتخابات باتحاد الفروسية وعرض عليه هشام حطب الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس.

وأكد حمدي، أنه قدم أكبر سي في من بين 18 ممارس ومع ذلك لم يقبله الاتحاد، مشددا على أن لديه إنجازات دولية كبيرة وخبرات كبيرة في اللعبة.

وأوضح حمدي، أن فريق مصر في الفروسية يتكون من 4 فرسان ولا بد من اختيارهم بكفاءة، مردفا: ضحيت بعملي واعتزلت الفروسية بسبب مضايقات من هشام حطب، وهناك مستقبل واعد للرياضة وإعداد أقوى فريق فروسية .