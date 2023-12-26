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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"إمام" مشتت و"معلول" سيرحل و"تاو" الأكثر حظًا..عبير فؤاد تكشف حظوظ لاعبي الأهلي في 2024

معلول وتاو
معلول وتاو

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن إمام عاشور مشتت، وأنه عليه أن يحدد ماذا يريد في الفترة القادمة، وأن يركز في شيء واحد حتى لا يشتت انتباهه.

بيرسي تاو هو اللاعب الأكثر حظًا في النادي الأهلي في 2024

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن المحترف الجنوب إفريقي، في النادي الأهلي، بيرسي تاو، هو اللاعب الأكثر حظًا في النادي الأهلي في 2024.

من الممكن أن يرحل عن النادي الأهلي في 2024.

وأشارت إلى أن محمد الشناوي، قائد الأهلي وحارس عرينه، لديه ميل إلى العصبية، ويمكن استفزازه بسهولة، وأنصحه بأن يهدأ ويتحكم في انفعالاته، وأن على معلول مقبل على نهاية مرحلة، وأنه من الممكن أن يرحل عن النادي الأهلي في 2024.

النادي الأهلي الكواكب توقعات السنة الجديدة الأبراج عبير فؤاد عاشور محمد الشناوي قائد الأهلي معلول بيرسي تاو

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