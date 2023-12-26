اكتشف علاج برودة القدمين المبالغ فيها

تعد برودة القدمين من المشكلات التي يزداد انتشارها خلال فصل الشتاء حيث أن بعض الأفراد يعانون من برودة الأطراف بشكل مبالغ فيه عن الآخرين.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك يمكنك علاج برودة القدمين عن طريق إدارة أي حالات طبية كامنة تسبب برودة القدمين كأحد الأعراض.

إذا كانت برودة القدمين أحد أعراض الدواء الذي تتناوله، فلا تتوقف عن تناول الدواء وبدلًا من ذلك، تحدث مع مقدم الخدمة الخاص بك عن الأعراض التي تعاني منها وسيقرر ما إذا كان يجب عليك الاستمرار في تناول الدواء أم لا.

يمكنك اتخاذ خطوات لعلاج برودة القدمين في المنزل عن طريق:

ارتداء الجوارب الدافئة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

ارتداء الجوارب الضاغطة أو الجوارب.

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

- رفع ساقيك بالوسادة عند الاستلقاء.

البقاء رطبًا وشرب الماء.

