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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الأزمة الدبلوماسية.. زعيم ديني في مالي يكشف كواليس زيارته إلى الجزائر

صدى البلد

نفى الإمام المؤثر محمود ديكو، لأول مرة، اتهامات المجلس العسكري في مالي بالخيانة ومعاداة العملية الانتقالية، بعد زيارته التي قام بها قبل أيام قليلة إلى الجزائر وأثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وظهر المرشد الديني أمام الكاميرا وهو جالس على سرير في إحدى غرف المستشفى، يصلي ثم يعلن: "حان الوقت لكشف بعض الحقائق".

وتحدث في فيديو مدته 13 دقيقة، عن كواليس رحلته إلى الجزائر العاصمة ويؤكد أنه تلقى دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو والجماعات المتمردة والسلطات الانتقالية المالية، لكنهم لم يأتوا أبدا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح الإمام: “إن الذين يتحدثون نيابة عنهم أعلنوا أن إمام البلاد موجود حاليا في الجزائر، وأنه يتحدث مع المتمردين، وأنه يوزع الأموال عليهم، مشيرا إلى أنه أراد من زيارته مناقشة شمال مالي وخاصة كيدال.

ولفت إلى أن الرئيس الجزائري تبون، أخبره أنه "لا شيء يمكن أن يمس مالي دون أن تشعر بتداعياته الجزائر".

وعن مالي، يؤكد الإمام ديكو أن الرئيس جويتا رفض استقباله لدى عودته من مكة، ويتساءل: "هل سنبقى في مرحلة انتقالية لن تنتهي أبداً؟ من يريد لنا أن نبقى في هذا التحول دون مسار؟ قبل أن يختتم: "الله يعلم أنني لن أخون وطني أبداً، لأن كل ما أملكه مدين له".

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