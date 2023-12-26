محمود عباس: 142 دولة تعترف بفلسطين وحل الدولتين

قال الرئيس محمود عباس، أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن 142 دولة في الأمم المتحدة معترفة بحل الدولتين، وأمريكا أخذت قرار ضد فلسطين في مجلس الامن، ومن ثم انتقلت فلسطين للجمعية العامة وحصلت على عضو مراقب في عام 2012.

حديث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن فلسطين تطالب دول أوروبا غير المعترفة أن فلسطين عضو في الأمم المتحدة، إذ أن فلسطين هي عضو مراقب، وهي واحدة من أنشط الأعضاء في الدول المتحدة، وفلسطين في يوم من الأيام ترأست مجموعة الـ 77، ظلت فلسطين رئيسة للمجموعة لمدة عام.

وتابع أن فلسطين ترغب في أن تكون عضو كامل العضوية، ويرغب أن تعترف بها كافة دول أوروبا، موضحا أن إسرائيل لديها نظرية مخترعة تسمى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهذا شعار صدر في عام 1900 وبدأوا في التخطيط له.