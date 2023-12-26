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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أمين حزب حماة الوطن بسوهاج لدوره الفعال بانتخابات الرئاسة 2024

صدى البلد

كرم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الدكتور مختار همام أمين أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، لما له من دور بارز وفعال في الانتخابات الرئاسية 2024م، حيث نسق ودشن الكثير من المسيرات لتحفيز المواطنين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال احتفالية الحزب بما قدمه على مستوى الجمهورية طوال فترة الانتخابات الرئاسية 2024م، وعقب نجاح الاستحقاق الدستوري، والذي لعب فيه حزب حماة الوطن، دورًا بارزًا منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتيجة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

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محافظة سوهاج

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مختار همام، قد تولى منصب أمين الحزب منذ فترة قصير إلا أنه لم يدخر جهدًا في فترة الانتخابات الرئاسية بل أسس الكثير من القواعد الهامة التي يتماشى عليها الآن أبناء الحزب بسوهاج، كما أشاد الجميع بدوره البارز والفعال طوال فترة الانتخابات الرئاسية 2024م.

وأعرب الدكتور مختار همام، عن خالص شكره وتقديره لـ"الامين العام"، ولكافة قيادات وأعضاء الحزب بسوهاج؛ وذلك لما بذلوه من جهد عظيم طوال فترة الانتخابات الرئاسية؛ حتى تظهر بهذا الشكل اللائق بمحافظة سوهاج ومواطنيها.

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