نمو مبيعات التجزئة الأميركية 3.1% خلال موسم العطلات

أظهر تقرير لماستركارد أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت 3.1% في الفترة من الأول من نوفمبر إلى 24 ديسمبر )، لتجمع غالبية مبيعات العطلات لتجار التجزئة، مع بحث المتسوقين عن صفقات عيد الميلاد في اللحظة الأخيرة وسط عروض ترويجية كبيرة. يوم الثلاثاء.

وبحسب وكابة سي ان بي سي عربية، هذه الزيادة أقل من توقعات ماستركارد للنمو البالغة 3.7% في سبتمبر، وانخفضت عن نسبة العام الماضي البالغة 7.6% حيث ضغط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على الإنفاق الاستهلاكي.

في الولايات المتحدة، قامت أمازون و ولمارت بتكثيف العروض الترويجية خلال شهر نوفمبر لإغراء المتسوقين الباحثين عن الصفقات، لكن المحللين قالوا إن الخصومات لم تكن عميقة كما كانت في العام السابق، عندما كان تجار التجزئة مثقلين بالمخزون الزائد.

تم التراجع عن بعض هذه الخصومات اعتبارًا من ديسمبر، عندما كان العملاء يتوقعون شراء هدايا اللحظة الأخيرة والسلع المنزلية يوم السبت الذي يسبق عيد الميلاد - والذي يطلق عليه اسم "السبت الكبير".

وأظهر التقرير أن مبيعات التجارة الإلكترونية نمت بوتيرة أبطأ بنسبة 6.3% من 10.6% العام الماضي، حيث تراجعت شعبية التسوق عبر الإنترنت عن أعلى مستوياتها بسبب الوباء.

وارتفعت المبيعات في فئتي الملابس والمطاعم بنسبة 2.4% و7.8% على التوالي، خلال فترة التسوق خلال العطلات، وفقًا لتقرير ، بينما انخفضت مبيعات الإلكترونيات بنسبة 0.4%.