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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف دواء جديد لعلاج آلام المفاصل المزمنة

المفاصل
المفاصل


آلام المفاصل المزمنة هي حالة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تسبب الألم والتورم والتصلب في المفاصل.

لا يوجد علاج حاليًا ل آلام المفاصل المزمنة، ولكن هناك العديد من العلاجات المتاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض.

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ووفقا لما جاء في موقع ديلي ميل كشفت دراسة حديثة عن التوصل لدواء جديد يمكن أن يعالج آلام المفاصل المزمنة بشكل نهائي. 
ويستهدف الدواء، الذي يسمى "إكس-202"، بروتينًا يلعب دورًا مهما في تطور التهاب المفاصل وحدوث الام

أجرى الدراسة فريق من الباحثين في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة ووجدوا أن الدواء كان فعالًا في تقليل الألم والتورم وتحسين الوظيفة الحركية لدى الفئران المصابة بالتهاب المفاصل.

قال الدكتور ريتشارد برادلي، الذي قاد الدراسة: نحن متحمسون للغاية بشأن هذا الاكتشاف و إذا ثبتت سلامة وفعالية الدواء في التجارب السريرية البشرية، فقد يكون له تأثير كبير على حياة الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل المزمنة

أجرى الباحثون الدراسة على الفئران المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ووجدوا أن الدواء "إكس-202" كان قادرًا على تقليل الالتهاب ومنع تدمير الغضاريف.

كما وجدوا أن الدواء كان فعالًا في تقليل الألم والتورم وتحسين الوظيفة الحركية لدى الفئران.


يخطط الفريق البحثي حاليًا لبدء التجارب السريرية البشرية على الدواء. إذا ثبتت سلامة وفعالية الدواء في التجارب السريرية، فقد يكون متاحًا للاستخدام البشري في غضون بضع سنوات.

 

يمثل اكتشاف الدواء "إكس-202" أملًا جديدًا للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل المزمنة وإذا ثبتت سلامة وفعالية الدواء في التجارب السريرية البشرية، فقد يكون له تأثير كبير على حياة هؤلاء الأشخاص.

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