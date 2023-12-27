عددها كبير .. أسباب غير متوقعة لزيادة برودة القدمين

يعاني كثيرون من برودة القدمين ومن الأسباب الأكثر شيوعًا هو ضعف تدفق الدم، أو أحد أعراض الحالة الأساسية أو أحد الآثار الجانبية للدواء.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم أسباب برودة القدمين

ضعف تدفق الدم

يؤدي ضعف تدفق الدم (الدورة الدموية) في ساقيك وقدميك إلى برودة القدمين وضعف تدفق الدم يعني أن الدم يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى قدميك.

ينتقل دمك عبر المسارات (الأوعية الدموية) في الدورة الدموية ويمكن أن تنغلق هذه المسارات وتتصلب وتضيق، مما يجعل من الصعب تدفق الدم بشكل ثابت و إذا كانت الممرات الخاصة بك مسدودة أو ضيقة، فإن حركة الدم تتباطأ بشكل مشابه لسكب السائل عبر القمع.

يمكن أن يدخل الكثير من السائل إلى القمع، لكن القمع يضيق، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة تحرك السائل و هذا التأخير في تدفق الدم يسبب أعراض برودة القدمين.

أمراض تسبب برودة القدمين

الحالات التي تسبب برودة القدمين كأعراض

يمكن أن تكون الأقدام الباردة علامة على وجود حالة كامنة وتشمل العديد من الحالات التي تؤثر على تدفق الدم ما يلي:

أمراض المناعة الذاتية (فقر الدم) .

مرض قلبي .

التغيرات الهرمونية ( قصور الغدة الدرقية ).

انسداد الشرايين الضيقة أو الأوعية الدموية المتضيقة.

الحالات العصبية ( الفيبروميالجيا ).

مرض الشريان المحيطي .

ظاهرة رينود .

الآثار الجانبية للدواء

قد تسبب بعض الأدوية برودة القدمين كأثر جانبي بناءً على كيفية تفاعل الدواء مع تدفق الدم. تشمل الأدوية التي يمكن أن تسبب برودة القدمين ما يلي:

حاصرات بيتا لارتفاع ضغط الدم .

الإرغوتامين للصداع . _

السودوإيفيدرين في الطب البارد .

التشخيص والاختبارات

كيف يتم تشخيص برودة القدمين؟

نظرًا لأن أعراض برودة القدمين يمكن أن ترتبط بحالات أو أدوية أخرى تتناولها حاليًا، سيبدأ مقدم الخدمة في تشخيصك من خلال جمع معلومات حول تاريخك الطبي. سيتبع ذلك الفحص البدني، حيث سيبحث مقدم الخدمة عن تلف الأعصاب أو أي إصابات قد تسبب برودة القدمين.

سيقدم لك طبيبك اختبارات لاستبعاد أي حالات قد تسبب برودة القدمين كأحد الأعراض، مثل اختبار الدم للكشف عن فقر الدم أو قصور الغدة الدرقية أو اختبارات التصوير لاستبعاد أمراض القلب.

قد يستخدم اختبار مؤشر الكاحل العضدي (ABI) لقياس تدفق الدم في ساقيك، باستخدام صفعة ضغط الدم القابلة للنفخ ويساعد ABI في تشخيص مرض الشريان المحيطي، والذي يسبب برودة القدمين كأحد الأعراض.

حتى لو كنت تعاني من برودة القدمين التي تحدث من حين لآخر، فمن المهم التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من أن أعراضك مؤقتة وليست علامة على حالة كامنة.