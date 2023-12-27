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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم الـ18 لتكريم 60 من علمائها وباحثيها .. وبدء امتحانات الترم الأول ببنات عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

هيئة الاستشعار من البعد تعقد مؤتمر "تعزيز التعاون المصري الياباني المشترك".. اليوم

أعلنت هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن عقد فعاليات الندوة الدولية السابعة المشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعات في اليابان والتي تنظمها الهيئة وذلك في قاعة المؤتمرات بالهيئة اليوم الاربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 تحت عنوان " تعزيز التعاون المصري الياباني المشترك في مشاريع بحثية في علم الآثار.. علوم التراث المجتمع وإدارة المياه" .

 


جامعة حلوان تنشر رابط تسجيل البرامج والدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 


جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم الـ18 لتكريم 60 من علمائها وباحثيها.. اليوم

تشهد جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، احتفالية عيد العلم الثامن عشر لتكريم عدد من الوزراء و 60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عامي 2022، وذلك اليوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري الساعة الخامسة مساءً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

بندوات ومسابقات|اليوم.. جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تنظم جامعة حلوان، اليوم الأربعاء احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتقام الفعالية تحت عنوان المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد 2023 ".

بدء امتحانات الترم الأول ببنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، اماكن لجان الفرقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لامتحانات دور يناير 2023-2024

 

منهج مُتخصص للدارسين الكبار|وزير التربية والتعليم: الإعداد لمؤتمر قومي عن قضية الأمية

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة بصدد الإعداد لمؤتمر قومي عن قضية الأمية، من خلال الهيئة العامة لتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار في سرس الليان.

الاستشعار من البعد جامعة حلوان جامعه جامعة عين شمس

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