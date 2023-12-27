بسبب التقلبات الجوية.. 4 تحذيرات عاجلة من الزراعة لحماية المحاصيل

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس ومظاهر المناخ خلال الفترة المقبلة ، حيث أننا حاليًا في نهاية الأسبوع الأول من فصل الشتاء الرسمي وكمان بداية النصف التاني من شهر كيهك .





وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له ، أن الاجواء ما زالت دافئة الى مائلة للحرارة نهاراً ، كما أن هناك زيادة كبيرة في فرق درجات حرارة الليل والنهار ، مع غياب شبه تام للأمطار وجو جاف تقريباً.

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن عدد ساعات البرودة حتى الآن منخفضة جداً، مشيرا إلي أن كل مظهر من المظاهر الاربعة دي لها تأثيرات كبيرة وكبيرة جداً على معظم المحاصيل المنزرعة حالياً

وقدم عدة نصائح كالتالي..

اولاً : انخفاض معدل وتأخر التفريع في القمح وينصح بعدم تأخير رية التشتية مع اضافة عالي الفسفور مع الري.



ثانياً: عدم استيفاء احتياجات البرودة في الفاكهة المتساقطة وينصح بعدم استعجال المعاملة بكاسرات السكون والانتهاء تماما من عمليات التقليم...

ثالثاً : تأخير في تلوين البرتقال والطماطم وينصح بتكثيف اضافة البوتاسيوم في صورة ثيوسلفات..

رابعاً : ضعف التحجيم في البطاطس الشتوي والثوم والبصل المبكر والبنجر، ويوصي ايضا بتكثيف اضافة مركبات البوتاسيوم في صورة نترات او سترات.