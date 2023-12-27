رئيس اتحاد المستثمرين لقصواء الخلالي: ما أُنْجِز الفترة الماضية في الاقتصاد أسطوري

سلط صالون برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على تحديات الصناعة والاستثمار في مصر.

ملف الصناعة هو الأمل الوحيد في الأمل الوحيد فى مصر

قال الدكتور محمد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن ملف الصناعة هو الأمل الوحيد في مصر، والدولة التي لا تصنع منتجاتها ستظل تواجه مشكلات كبيرة لأن الاستيراد تكلفته مرتفعة، والصناعة صعبة مقارنة التجارة، وتحصل على وقت طويلة وعائدها قليل للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف "هلال" أن الاستثمار يحتاج إلى بنية أساسية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية بدأ بإنشاء بنية تحتية على مستوى الدولة بشكل أسطوري، وما أُنْجِز في المجالات كلها خاصة في ملف الصناعة والبنية الأساسية شيئاً رائع.

من جانبه قال المهندس معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لكي تؤتي البنية التحتية ثمارها لابد من إدراك أن الاتجاه الوحيد هو التصنيع المحلي، لأنه القادر على سداد ديون مصر، ولا بد من وجود آلية واضحة، وأن يكون هناك ثقة ما بين المستثمر والدولة.

وأوضح أن القوانين المتعلقة بالصناعة الموجودة في البرلمان لا تتناسب مع الجمهورية الجديدة ولا العصر وتعود إلى الثلاثينات والستينات، حيث كان هناك 7 أو 8 قوانين تم تعديل كل قانون أكثر من 30 مرة فحدث بها عوار دستوري ولا يفهمه المشرع أو منفذ القانون والمستثمر، ومن ثم يجب تنحية هذه القوانين وإقرار قوانين جديدة تتناسب مع العصر.