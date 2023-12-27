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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب أطباء العلاج الطبيعي: القضاء على 60% من المراكز الوهمية

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، إن المراكز الوهمية في مصر تتكاثر وتنتشر على نحو سريع لعدم إحكام الرقابة في المحافظات والمناطق العشوائية، وهناك إدارة مركزية للمؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة تقوم بدور كبير للقضاء على هذه الظاهرة بدعم وتعاون مع الأجهزة الأخرى مثل حماية المستهلك ومباحث الأموال العامة والتموين.

وأضاف "سعد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل هذه الأجهزة المختصة والمعنية تطارد هؤلاء الدخلاء، ومنهم الكثير الحاصلون على درجات دبلوم التجارة والصناعة وغيرها وبعضهم من الأممين، ويستغلوا البسطاء والفقراء لتقديم العلاج الطبيعي في هذه المراكز الوهمية.

الذي يجب أن يعطي هذه الخدمة العلاجية لابد أن يكون مؤهلاً ومرخصاً له

وأشار إلى أن المراكز الوهمية قُضِي عليها بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص بنسبة 60% بعدما سُلِّط الضوء إعلاميا، فالجهاز الإعلامي كان أهم جهاز في تسليط هذا الأمر وتوعية المجتمع والمواطنين، أن الذي يجب أن يعطي هذه الخدمة العلاجية لابد أن يكون مؤهلاً ومرخصاً له.

ولفت أن النقابة ناشدت في تقاريرها وبيانتها وندواتها بأن أي مواطن لا بد أن ينتفع من خدمات طبية عليه أن يتأكد من أن المكان مرخص، وأن يكون لدى الطبيب مقدم الخدمة رخصة شخصية للتأكد من كونه مؤهلاً.

المراكز الوهمية مصر العلاج الطبيعي مؤسسات غير الحكومية وزارة الصحة

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