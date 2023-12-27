الأزمة انتهت | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك .. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن خبر سار لجماهير الزمالك بشأن أزمة القيد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر إبراهيم عبد الجواد تصريحات الناقد الرياضي محمد البنهاوي وجاءت كالآتي: بشرى سارة لجمهور القلعة البيضاء أزمة القيد انتهت!

وكان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودي أم صلال القطري فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

