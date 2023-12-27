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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ورطة.. فيوتشر يتلقى صدمة ثانية قبل نهائي كأس السوبر مع الأهلي

فيوتشر
فيوتشر

أعلن نادي مودرن فيوتشر، غياب لاعب جديد عن صفوفه في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر لها غدًا الخميس بالإمارات.

وقال هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عبر برنامج "كورة كل يوم" بقناة "الحياة": إن محمد فاروق جناح الفريق يعاني من إصابة عضلية ولن يلحق بلقاء الأهلي بسبب الإصابة.

ويغيب عن صفوف فيوتشر عمر كمال عبد الواحد جناح الفريق للإصابة في عضلة الساق، ولم يلحق بمباراة بيراميدز في نصف النهائي كما يغيب عن النهائي.


وأشار إلى أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق خارج قائمة السوبر لأسباب فنية موضحًا أن فيوتشر جاهز لمواجهة الأهلي ويبحث عن التتويج بلقب السوبر المصري.

وكان فيوتشر عبر بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما انتصر الأهلي على سيراميكا كليوباترا (1-0).
 

مودرن فيوتشر الأهلى نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري الامارات هيثم عرابي محمد فاروق

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